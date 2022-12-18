"Удар максимальный": подробный прогноз погоды в Приморье в понедельник

Синоптики дали подробный прогноз погоды в Приморье на понедельник. В предстоящие сутки 19.12 край будет находится в зоне действия антициклона, ожидается погода с переменной облачностью, на большей части края осадков не ожидается, лишь на севере края местами пройдет небольшой снег, говорится в telegram — канале pogoda_25_region (18+).
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