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"Удар максимальный": подробный прогноз погоды в Приморье в понедельник

"Удар максимальный": подробный прогноз погоды в Приморье в понедельник

Синоптики дали подробный прогноз погоды в Приморье на понедельник. В предстоящие сутки 19.12 край будет находится в зоне действия антициклона, ожидается погода с переменной облачностью, на большей части края осадков не ожидается, лишь на севере края местами  пройдет небольшой снег, говорится в telegram — канале pogoda_25_region (18+).

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