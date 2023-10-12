Пентагон ошибся в три раза в оценке военной мощи Китая

Реальный оборонный бюджет Поднебесной скоро перегонит американский Дмитрий Капустин Фото: AP/TASS Американский сенатор Дэн Салливан недавно сообщил, что, по оценкам правительства США, годовой оборонный бюджет Китая превышает $700 млрд.
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