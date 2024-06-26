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Царьград

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Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже

Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже

До суда австралийский журналист провёл за решёткой без суда 12 лет  Заседание суда по делу основателя Wikileaks, австралийского журналиста Джулиана Ассанжа началось 26 июня на острове Сайпан.

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