‼️«Это подземный переход на м-не Зелёный, возле рынка, где часто сбивают пешеходов. Посмотрите на его состояние и станет понятно почему некоторые люди не хотят в него спускаться.
untitled
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‼️«Это подземный переход на м-не Зелёный, возле рынка, где часто сбивают пешеходов. Посмотрите на его состояние и станет понятно почему некоторые люди не хотят в него спускаться.
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