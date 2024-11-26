Директор ФСБ обвинил транснациональные корпорации в скупке недр Украины

Транснациональные корпорации массово скупают землю, недра и промышленные производства на Украине. Соответствующее заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ в Москве.
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