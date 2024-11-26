РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Директор ФСБ обвинил транснациональные корпорации в скупке недр Украины

Транснациональные корпорации массово скупают землю, недра и промышленные производства на Украине. Соответствующее заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Ни один из предыдущих президентов не продавал так Украину налевао и направо!А этот развернулся широко !Вот только что потом будет с ним и с его кредиторами !?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх