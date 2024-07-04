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Я думаю, надо из солидарности с дагестанскими женщинами просто не ездить в Дагестан, пока там не восстановят светские нормы

Я думаю, надо из солидарности с дагестанскими женщинами просто не ездить в Дагестан, пока там не восстановят светские нормы

Фото: carposting.ruСегодня 54K прочитали Новости из Дагестана приходят все интереснее. Задержан Гаджимурад Атаев, который обрушился на главрача частной клиники в Хасавюрте Евгению Макееву за то, что та попросила пациентку снять никаб.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да так по всей России. Идешь днем, или вечером, везде только слышно &quot;гыр-гыр-гыр&quot; по-ихнему...... ОРУТ!! Особенно их женщины орут. Дети визжат постоянно, никто из них  не умеет себя вести...
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3 час.
Александр Батт
Да пусть ходят укутанными. Запарятся и сами снимут.
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1 час.
igor kim
Желательно, чтобы вокруг Вас.
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24 мин.

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