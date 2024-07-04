Я думаю, надо из солидарности с дагестанскими женщинами просто не ездить в Дагестан, пока там не восстановят светские нормы

Фото: carposting.ruСегодня 54K прочитали Новости из Дагестана приходят все интереснее. Задержан Гаджимурад Атаев, который обрушился на главрача частной клиники в Хасавюрте Евгению Макееву за то, что та попросила пациентку снять никаб.
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