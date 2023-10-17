Владимир Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс, один путь»Президент России Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл в Пекин для участия в третьем международном форуме «Один пояс, один путь».
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