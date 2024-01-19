Мирра Андреева о камбэке в решающем сете: «Когда счет стал 1:5, отпустила ситуацию и подумала, что хуже уже быть не может»

Матч закончился со счетом 1:6, 6:1, 7:6(10-5). – Мирра, с победой. Как удалось ментально справиться и перестроиться при счете 1:5 в решающем сете? – На самом деле, даже не думала, что получится после первого сета, который завершился 1:6 за 30 минут или даже меньше.