Власти Барнаула рассказали, как улучшить ситуацию с затоплением улиц после дождей

Действующая система ливневой канализации исправна, но осадков выпадает больше нормы В Барнауле построят дополнительную сеть ливневой канализации, рассказал председатель комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
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