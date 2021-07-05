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У Ходорковского возникла внезапная симпатия к пламенному коммунисту

У Ходорковского возникла внезапная симпатия к пламенному коммунисту

Речь пойдёт о жёстком обличителе власти - товарище Бондаренко, которого ныне  используют в качестве  брандера для государства.

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Юрий Драшко
Всегда и всюду очень тяжело жить человеку имеющему свое мнение!
Альбина Колесникова
Может и я не права раньше мне нравился Бондаренко, теперь как то всё у него только критика и ни чего конкретного.
Владимир Лобанов
А что он должен сделать
А Кудасов
Никогда не нравился этот Бондаренко. Под любым флагом, какой он коммунист, с любой самоотрешённой как бы болтовнёй, лишь бы оказаться у власти и повыше. Таких надо ещё в детстве осаживать. Были такие среди честных пионеров, комсомольцев, партийных рук-й и, вдруг, богатых владельцев экономики в богатств страны и тайных её руководителей.
Владимир Домнин
Тезис о независимости чиновника от Президента убивает наповал. У нас не феодальное государство.
Тамара Фролова
Так нужно Бондаренко назначить чиновником, пусть поработает честно, может и получится. Тогда в президенты можно идти.
Православный Коммунист Православный Коммунист
бондаренко обычный баклан, балаболка ! пустая бочка по мостовой .

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