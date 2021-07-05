У Ходорковского возникла внезапная симпатия к пламенному коммунисту

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаУ Ходорковского возникла внезапная симпатия к пламенному коммунисту Речь пойдёт о жёстком обличителе власти - товарище Бондаренко, которого ныне используют в качестве брандера для государства.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ДрашкоВсегда и всюду очень тяжело жить человеку имеющему свое мнение!Альбина КолесниковаМожет и я не права раньше мне нравился Бондаренко, теперь как то всё у него только критика и ни чего конкретного.Владимир ЛобановА что он должен сделатьА КудасовНикогда не нравился этот Бондаренко. Под любым флагом, какой он коммунист, с любой самоотрешённой как бы болтовнёй, лишь бы оказаться у власти и повыше. Таких надо ещё в детстве осаживать. Были такие среди честных пионеров, комсомольцев, партийных рук-й и, вдруг, богатых владельцев экономики в богатств страны и тайных её руководителей.Владимир ДомнинТезис о независимости чиновника от Президента убивает наповал. У нас не феодальное государство.Тамара ФроловаТак нужно Бондаренко назначить чиновником, пусть поработает честно, может и получится. Тогда в президенты можно идти.Православный Коммунист Православный Коммунистбондаренко обычный баклан, балаболка ! пустая бочка по мостовой .Комментировать
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