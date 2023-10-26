Детская научная площадка появится в Крыму в ноябре

Детскую научную площадку строят в столице Крыма. Объект будет состоять из нескольких интерактивных тематических зон, где ребята смогут в игровой форме узнавать о достижениях отечественной науки и работе ученых.
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