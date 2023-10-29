Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Не зря практически ВСЕ народы изгоняли евреев из своих стран, городов. Там где появлялись эти христопродавцы, иудино ...Два важных коммен...
  • алексей гришин
    А что если весь мир дружно заявит что нет предела истреблению пиндосов... А???В США сравнили ми...
  • Владимир Соловьев
    Американцы сняли кальку с себя и переложили на палестинцев: американский вор всегда громче всех кричит - держите вора...В США сравнили ми...

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил, что, если в Чехии хотят справедливости по нацистским лекалам, то нужно там же решить вернуть Германии Судеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх