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Участнице Великой Отечественной войны из Барнаула исполнилось 105 лет

Участнице Великой Отечественной войны из Барнаула исполнилось 105 лет

Ветеран награждена орденом Почета, медалью "За оборону Советского Заполярья" Евгения Лысвей и ее семья / Фото: официальный канал Виктора Томенко Участнице Великой Отечественной войны и почетному гражданину Барнаула Евгении Алексеевне Лысвей 26 августа исполнилось 105 лет.

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