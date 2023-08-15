ФОТО: ALEXANDER REKUN/GLОBALLООKPRЕSS, MIL.RU АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Будущий маршал Победы генерал-лейтенант Андрей Сычевой – это, пожалуй, один из немногих высших военачальников в России, о которых почти ничего не известно.
ТОТ, КТО ВЕРНЁТ РУССКИМ ХАРЬКОВ: САМЫЙ СКРЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ РОССИИ
Комментарии
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кП
катя Подвойская
как только журналисты начинают кого-то хвалит, считай пропал человек и все его достоинства. Найдется завистливая падла в МО и все нет, нет героя нашего времени - ГЕНЕРАЛА СЫЧЕВОГО припишут мятеж или еще что нибудь придумают, такие как шойгу и герасимов и сожрут, и не подавятся. Примеров много, не будем перечислять
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17 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Да! Завистников и пакостных в МО достаточно.
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13 час.
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