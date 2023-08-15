ТОТ, КТО ВЕРНЁТ РУССКИМ ХАРЬКОВ: САМЫЙ СКРЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ РОССИИ

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катя Подвойская

как только журналисты начинают кого-то хвалит, считай пропал человек и все его достоинства. Найдется завистливая падла в МО и все нет, нет героя нашего времени - ГЕНЕРАЛА СЫЧЕВОГО припишут мятеж или еще что нибудь придумают, такие как шойгу и герасимов и сожрут, и не подавятся. Примеров много, не будем перечислять