БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    ЧУДОВИЩНЫЙ ЭКСПЕР...
  • Лариса Поплавская
    Да нащи  губошлепы неграм уже и алтайский край подписали для ведения там фермерского хозяйства. Вообщем паразит на па...Саммит Россия-Афр...
  • Олег Едаменко
    Очень правильный текстСаммит Россия-Афр...

ТОТ, КТО ВЕРНЁТ РУССКИМ ХАРЬКОВ: САМЫЙ СКРЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ РОССИИ

ТОТ, КТО ВЕРНЁТ РУССКИМ ХАРЬКОВ: САМЫЙ СКРЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ РОССИИ

ФОТО: ALEXANDER REKUN/GLОBALLООKPRЕSS, MIL.RU АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Будущий маршал Победы генерал-лейтенант Андрей Сычевой – это, пожалуй, один из немногих высших военачальников в России, о которых почти ничего не известно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
кП
катя Подвойская
как только журналисты начинают кого-то  хвалит, считай пропал человек и все его достоинства. Найдется завистливая падла в МО и все нет, нет героя нашего времени - ГЕНЕРАЛА СЫЧЕВОГО  припишут мятеж или еще что нибудь придумают, такие как  шойгу и герасимов и сожрут, и не подавятся. Примеров много, не будем перечислять
Ответить
17 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Да! Завистников и пакостных в МО достаточно.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх