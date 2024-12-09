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Ищенко меткой фразой прокомментировал положение дел в Сирии

Ищенко меткой фразой прокомментировал положение дел в Сирии

Политолог и публицист Ростислав Ищенко меткой фразой прокомментировал произошедшие в Сирии события и свержение Башара Асада.

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