Медвежий угол

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Страна просыпается: народ заставил региональные власти прекратить танцы на костях, армия начала уничтожать инфраструктуру противника

Страна просыпается: народ заставил региональные власти прекратить танцы на костях, армия начала уничтожать инфраструктуру противника

Попытка "системных либералов" заткнуть народ ожидаемо переросла в массовые требования к чиновникам остановить вакханалию с широким празднованием и салютами в их регионах и городах.

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