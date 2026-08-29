Над Барнаулом взошла Осетровая Луна: необычные кадры

27 августа небо над Барнаулом осветило необычное полнолуние. Фотограф Олег Укладов запечатлел это явление, который называют "осетровой Луной".
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