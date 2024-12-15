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Марина Девятова объяснила, почему выбрала “холодные” ночи отдельно от мужа

Марина Девятова объяснила, почему выбрала “холодные” ночи отдельно от мужа

Замечательная новость из мира звездной любви и семейных будней: певица Марина Девятова и ее супруг Алексей Пигуренко открыли завесу над своей семейной жизнью, раскрыв, почему они теперь предпочитают спать в разных постелях.

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