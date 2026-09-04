Время приёма пищи задаёт суточные ритмы генов печени через сигнальный путь mTOR

Время приёма пищи влияет на суточную активность генов печени через сигнальный путь mTOR. Команда Жерома Менета из Texas A&M показала, что этот механизм работает наряду с внутренними молекулярными часами органа.
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