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Время приёма пищи задаёт суточные ритмы генов печени через сигнальный путь mTOR

Время приёма пищи задаёт суточные ритмы генов печени через сигнальный путь mTOR

Время приёма пищи влияет на суточную активность генов печени через сигнальный путь mTOR. Команда Жерома Менета из Texas A&M показала, что этот механизм работает наряду с внутренними молекулярными часами органа.

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