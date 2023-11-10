Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Золотовалютные резервы РФ: красть вроде разрешено, но боязно.

Золотовалютные резервы РФ: красть вроде разрешено, но боязно.

Новость казалась очень интересной, пока не появилось уточнение. Намедни интернет-таблоиды рванули «молниями и сенсациями» с громкими заголовками «Американский Конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских замороженных активов!».

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