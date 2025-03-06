Робокоп возвращается в сюжетном аддоне Unfinished Business для RoboCop: Rogue City — подробно...

Робокоп возвращается в сюжетном аддоне Unfinished Business для RoboCop: Rogue City — подробности и первый геймплейИздательство Nacon и разработчики из польской студии Teyon (Terminator: Resistance) представили Unfinished Business — самостоятельное дополнение к своему шутеру RoboCop: Rogue City.