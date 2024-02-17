Унылые квесты и отсутствие полировки: Появились первые отзывы о Skull and Bones С м...

Унылые квесты и отсутствие полировки: Появились первые отзывы о Skull and BonesС момента своего анонса более десяти лет назад Skull and Bones откладывалась бесчисленное количество раз, но вот игра наконец-то появилась в продаже вместе с бесплатной восьмичасовой пробной версией.