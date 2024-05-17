15 случаев, когда люди запечатлели на камеру нечто огромное

Все непривычное хоть и пугает, но, в то же время, притягивает. Согласитесь, мы не можем пройти мимо вещей и существ, которые отличаются от привычных нам представлений своим размером?! В этой подборке собраны примеры того, насколько что-то или кто-то шокирует, когда удается оценить его истинные габариты.