Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 случаев, когда люди запечатлели на камеру нечто огромное

15 случаев, когда люди запечатлели на камеру нечто огромное

Все непривычное хоть и пугает, но, в то же время, притягивает. Согласитесь, мы не можем пройти мимо вещей и существ, которые отличаются от привычных нам представлений своим размером?! В этой подборке собраны примеры того, насколько что-то или кто-то шокирует, когда удается оценить его истинные габариты.

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