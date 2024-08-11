Новые истребители Украины F-16, полученные от США, сравнили с «волшебным талисманом»

ВАШИНГТОН, 12 августа, ФедералПресс. Истребители F-16, которые Украина получила от западных стран, будут противостоять «самой эффективной в мире» российской системе противоракетной обороны (ПРО) в зоне проведения спецоперации.
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