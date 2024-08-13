СВР назвала Авакова выбранной США кандидатурой на замену Зеленскому

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассматривается США как подходящий кандидат на замену президенту страны Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая.
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