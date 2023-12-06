Минсоцразвития Подмосковья напомнило порядок назначения компенсаций за ЖКУ

Более 2,2 миллиона жителей Московской области получают компенсацию за ЖКУ. В Министерстве социального развития региона уточнили, что выплаты доступны многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям.
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