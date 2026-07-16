Проверка на запрет въезда: почему стоит скачать RUID? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Дей­стви­тель­но ли с декаб­ря 2026 года реги­стра­ция в при­ло­же­нии RUID ста­нет обя­за­тель­ной для всех вла­дель­цев РВП и ВНЖ? Могут ли граж­да­ни­на не пустить в Рос­сию толь­ко из-за отсут­ствия QR-кода из при­ло­же­ния? Что будет, если новый граж­да­нин про­игно­ри­ру­ет вызов в воен­ко­мат в тече­ние двух недель? И анну­ли­ру­ют ли граж­дан­ство тем, кто подал доку­мен­ты, но не согла­со.