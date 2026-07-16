Проверка на запрет въезда: почему стоит скачать RUID? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Действительно ли с декабря 2026 года регистрация в приложении RUID станет обязательной для всех владельцев РВП и ВНЖ? Могут ли гражданина не пустить в Россию только из-за отсутствия QR-кода из приложения? Что будет, если новый гражданин проигнорирует вызов в военкомат в течение двух недель? И аннулируют ли гражданство тем, кто подал документы, но не согласо.
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