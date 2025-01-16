Елку в последний путь: экологичные способы для утилизации в Иркутске

Новогодние праздники подошли к концу, и перед многими встает вопрос: что делать с ёлкой, которая радовала нас всю зиму? Оказывается, даже после праздников у ёлочки может быть вторая жизнь, причем как у натуральной, так и у искусственной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии