В РПЦ призвали запретить рекламу оккультизма и язычества в России

Глава патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов выразил надежду, что депутаты нового созыва Государственной думы сосредоточатся на защите традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержат запрет на рекламу оккультизма и язычества.