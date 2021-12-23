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ЕПГУ: сто новых дел для одного старого портала

ЕПГУ: сто новых дел для одного старого портала

С 1 января 2022 года для пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг будут доступны более 100 опций, которыми прежде можно было воспользоваться только на региональных порталах или сайтах органов власти, или же они не предоставлялись в электронной форме вообщеДля реализации отдельных норм закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» было подготовлено постановление, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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