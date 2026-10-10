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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дикиджи о рекорде России по баллам: «Закрепить данный результат было бы очень хорошо. Не раз, не два, а постоянно так кататься»

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о том, что установил российский рекорд по баллам на Мемориале Дениса Тена (312,79).

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