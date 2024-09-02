В Челябинской области полицейские выявили факты хищения банковским работником денег у вкладчиков

На Южном Урале работник финансово-кредитной организации подозревается в хищении денег у вкладчиков. Жительница Варненского района Челябинской области стала фигурантом уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ.
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