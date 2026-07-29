Что можно и нельзя делать в День огненной Марии 30 июля 2026 года

30 июля 2026 года — дата, окутанная мистикой «сухих гроз» и древними поверьями. В народном календаре это Марина Лазоревая (или Огненная Мария) — день, когда небо расцвечивается зарницами без грома, а земля замирает в ожидании осени.
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