Они наступают! Пустыни продолжают захватывать Астраханскую область

И, по мнению ученых, на сегодня наш регион сильнее всех подвержен песчаному «агрессору». Серьезные негативные изменения в природе юга России за последние 60 лет недавно выявили ученые Южного федерального университета из Ростова-на-Дону.
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