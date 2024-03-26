Первую трофейную немецкую БМП Marder эвакуировали для изучения

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск эвакуировали на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которую передала Германия украинской стороне.
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