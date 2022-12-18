Затраты Intel на строительство предприятия в Германии вырастут, компания рассчитывает на увеличение субсидий

Рост строительных затрат по сравнению с первоначальной сметой является обычным явлением, и проект Intel по строительству в Германии двух предприятий по тестированию и упаковке чипов не стал исключением, если верить сообщениям немецкой прессы.
Рост строительных затрат по сравнению с первоначальной сметой является обычным явлением, и проект Intel по строительству в Германии двух предприятий по тестированию и упаковке чипов не стал исключением, если верить сообщениям немецкой прессы.
Свежие комментарии