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62ИНФО | Новости Рязани

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В Путятинском округе суд оштрафовал собственника участка сельхозназначения

В Путятинском округе суд оштрафовал собственника участка сельхозназначения

Собственнику участка выдали предписание об устранении нарушений до 15 апреля 2026 года. Инспектор ведомства провёл повторный выезд, в ходе которого выявлено, что мер по ликвидации нарушений предпринято не было.

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