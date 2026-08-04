В Путятинском округе суд оштрафовал собственника участка сельхозназначения

Собственнику участка выдали предписание об устранении нарушений до 15 апреля 2026 года. Инспектор ведомства провёл повторный выезд, в ходе которого выявлено, что мер по ликвидации нарушений предпринято не было.
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