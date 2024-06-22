Актер Никита Кологривый оказался в центре скандала во время съемок в «Мосфильме»

Никита Кологривый оказался в центре скандала. Это произошло во время съемок интервью на «Мосфильме». Он выразил недовольство отсутствием именной надписи на стуле, предназначенном для него, что было заснято на видео и опубликовано в Телеграм-канале «Только никому.