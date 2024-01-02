Св. Мученик Вонифатий, память коего совершается ныне, жил в г. Риме в царствование императора диоклитиана.

Он слугою у одной госпожи девицы Аглаиды был. Жизнь он вел грешную, плотскую и нетрезвенную, но он болел сердцем о таком поведении своем и всегда имел намерение изменить образ жизни своей, – он часто со слезами молился об этом богу, – кроме молитвы старался преклонить бога на милость делами милосердия: бедные и несчастные не отходили от него без утешения.