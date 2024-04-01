Мурат Кумпилов и Максим Решетников провели встречу с представителями туристического бизнеса Адыгеи

Максим Решетников рассказал о мерах государственной поддержки и преимуществах национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который направлен на развитие и модернизацию инфраструктуры туристической сферы.
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