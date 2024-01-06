Компьютер месяца — итоги 2023 года

В начале каждого месяца на нашем сайте выходит «Компьютер месяца». В 2023 году в рамках 12 материалов, а также серии спецвыпусков мы обсуждали главные события на рынке компьютерной техники, а заодно выбирали лучшие конфигурации системных блоков, актуальные в определенный период времени.