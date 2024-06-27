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НХЛ объявила об изменениях в правилах на сезон-2024/25. Тренерам разрешили брать запрос на удаления за выброс шайбы

Они были единогласно одобрены советом директоров лиги, генеральными менеджерами и комитетом по проведению соревнований.

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