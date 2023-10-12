Президент России совершает первый в этом году зарубежный визит

Президент РФ Владимир Путин совершает первый в этом году зарубежный визит. Он уже прибыл в столицу Кыргызстана город Бишкек, где завтра примет участие в очередном саммите лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ).
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