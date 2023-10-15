Губернатор Херсонской области заявил об ударе по базе элитного подразделения ВСУ в Очакове

За минувшие сутки ВСУ потеряли порядка полусотни боевиков, пытаясь атаковать населённые пункты ХерсонщиныРусские бойцы атаковали базу элитного подразделения украинской армии в городе Очакове Николаевской области.
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