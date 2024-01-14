Капитальный ремонт свыше 30 домов в составе рабочих поселков провели в Москве

В Москве капитально отремонтировали больше 30 зданий, входящих в состав рабочих поселков. Специалисты воссоздали кирпичную кладку, привели в порядок фасады и обновили балконы, сохранив исторический облик домов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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