Капитальный ремонт свыше 30 домов в составе рабочих поселков провели в Москве

В Москве капитально отремонтировали больше 30 зданий, входящих в состав рабочих поселков. Специалисты воссоздали кирпичную кладку, привели в порядок фасады и обновили балконы, сохранив исторический облик домов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.