В названии одной из смоленских улиц исправят ошибку

В ходе планерки в мэрии пообещали исправить топографическую и историческую ошибку в названии улицы. В разных источниках, причем и в официальных тоже, улица имени известного смоленского воеводы Михаила Шеина пишется с ошибкой через «Й».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии