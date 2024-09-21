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«Чикаго» начнет сезон без Броссуа и Левшунова. Вратарь и защитник пропустят еще по 4 недели из-за травм

2-й номер драфта НХЛ-2024 получил травму 11 сентября во время тренировки во Флориде, блокируя бросок.

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