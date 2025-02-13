«Плохая цель»: Трамп сделал дерзкое замечание о БРИКС

Трамп заявил, что БРИКС мертв после угроз США ввести пошлины Альянс БРИКС якобы «мертв» после угроз США ввести пошлины в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару, заявил президент США Дональд Трамп.