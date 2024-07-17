В России научились управлять беспилотниками из космоса

"Роскосмос": В РФ впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник Технологию управления беспилотником через космический спутник впервые успешно реализовали в России в ходе эксперимента компаний «Спутниковая система «Гонец» (подразделение «Роскосмоса» — Прим.
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