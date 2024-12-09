Лавров едва заметно улыбнулся. В зале грохнул смех. Западу остаётся плакать

Во время разговора с журналистами и обсуждении вопроса о возможностях "Орешника" поразить любую цель на территории всей Европы, министр иностранных дел Сергей Лавров дал лаконичный ответ и едва заметно улыбнулся.
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